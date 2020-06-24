رياضة | الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجم الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجم الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولي النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية مصير محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

وكان محمد محمود قد غاب عن صفوف الفريق الأحمر لفترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وشهدت الفترة الماضية تلقي محمد محمود العديد من العروض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها من نادي الجونة وإنبي.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء على رفض أي عروض مقدمة إلى محمد محمود لضمه في نهاية الموسم الجاري حيث لا ينوي النادي التفريط في خدمات اللاعب بسبب مستواه المميز.

وانتهى محمد محمود من برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية ويقترب بشكل كبير جدا من العودة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية تمهيدا لعودته إلى المباريات.