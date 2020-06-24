رياضة | فيروس كورونا يضرب 4 لاعبين في تولوز الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يضرب 4 لاعبين في تولوز الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم إصابة 4 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوصات الطبية على جميع العاملين بالفريق.

وجاءت النتائج الإيجابية بعد أن خضع اللاعبون المحترفون والجهازان الفني والإداري للفحوص مساء الاثنين الماضي قبل استئناف التدريبات.

ودخل اللاعبون الأربعة في الحجر الصحي لمدة 14 يوما فيما سيخضع بقية اللاعبون والجهاز الفني لراحة لمدة ستة أيام، وفقا لما قاله طبيب النادي باتريك فلامانت في بيان.

ومن المقرر هبوط تولوز لدوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل بعدما جاء في المركز الأخير في الترتيب الذي قامت رابطة الدوري بحسابه عندما تم إلغاء موسم 2019 / 2020 مبكرا بسبب وباء فيروس كورونا.