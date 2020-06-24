رياضة | رئيس سموحة يكشف حقيقة إصابة لاعبي فريقه بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة يكشف حقيقة إصابة لاعبي فريقه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم وجود أي إصابات داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري وسلبية جميع المسحات التي خضع لها الفريق.

رئيس سموحة كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"لم تظهر اي حالة اصابة بڤيروس كورونا في جميع المسحات التي اجراها اتحاد كرة القدم للاعبين والمدربين والاداريين والعمال في نادس سموحة ".

وأضاف :"واي معلومات غير ذلك مغلوطة وغير صحيحة".

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أعلن نادي الاتحاد السكندري اكتشاف حالة كورونا بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد خضوع اللاعبين للمسحات الطبية خلال الساعات الماضية.

ونشر النادي السكندري عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك خبر اكتشاف أحد اللاعبين بفيروس كورونا دون الكشف عن هويته.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن اليوم الأربعاء عن اكتشاف ٦ حالات كورونا ضمن المسحات الطبية لليوم الثاني لفرق الدوري المصري.