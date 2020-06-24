رياضة | عاجل.. 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا بين لاعبي إنبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا بين لاعبي إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد اليوم الأربعاء، إصابة 4 من لاعبي نادي إنبي بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلن مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفريق.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لنادي إنبي، وجود 4 حالات إيجابية داخل الفريق، في أعقاب المسحة الأولى، التي خضع لها لاعبي وأطقم الفريق الأول.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات صحفية: "تأكد ظهور 4 إصابات بفيروس كورونا داخل الفريق الأول دون وجود أعراض، وقمنا بالإعلان عن ذلك، عملاً بمبدأ الشفافية".

وتابع: "جاءت الحالات الإربع، بواقع حالة لأحد أفراد الجهاز المعاون، وحالة لأحد العمال، ولاعبين من لاعبي الفريق، أحدهما ناشئ يتم تصعيده بإستمرار".

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وواصل: "سيخض النادي لمسحة أخرى، قبل أن يتم استئناف التدريبات مرة أخرى يوم السبت"

وشدد: "أطلب من وسائل الأعلام المختلفة، عدم السعي وراء معرفة هوية المصابين، حرصاً عن استقرار الفريق، وبناءاً على طلبهم".

وكان مصدر باللجنة الخماسية قد أعلن وجود 6 حالات مصابة بفيروس كورونا، وأشار إلى أنها بين أندية المقاولون العرب والإتحاد السكندري وسموحة.

وطلب محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري، سؤعة ارسال اسم طبيب يمثل كل نادٍ، وذلك لعقد اجتماعاً بالفيديو بينهم، لمتابعة الحالات وكل ما يخص الوقاية من الفيروس.

كما عقدت اللجنة الخماسية اجتماعاً مع مدربين أندية الدوري، لبحث آخر مستجدات عودة البطولة، والاتفاق على الموعد النهائي لعودة الدوري رسمياً.