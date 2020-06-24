رياضة | آخر تطورات صفقة "بيانيتش - آرثر" بين يوفنتوس وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات صفقة "بيانيتش - آرثر" بين يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه سيتم عقد اجتماع حاسم اليوم بين برشلونة ونجمه البرازيلي آرثر ميلو وذلك لمعرفة قراره النهائي بشأن الموافقة على الانضمام إلى يوفنتوس أو البقاء في صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية والمقربة من النادي الكتالوني بأنه هناك الكثير من الشكوك أصبحت كبيرة حول استمرار النجم البرازيلي في صفوف البرسا بطل الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة قد يوافق على العرض المغري من يوفنتوس الإيطالي، حيث جرى الحديث عن إستعداد نادي السيدة العجوز لدفع مبلغ 80 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب كذلك في التعاقد مع ميراليم بيانيتش نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البوسنة والهرسك.