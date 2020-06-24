رياضة | عاجل - إصابة أحد لاعبي الاتحاد السكندري بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة أحد لاعبي الاتحاد السكندري بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتحاد السكندري اكتشاف حالة كورونا بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد خضوع اللاعبين للمسحات الطبية خلال الساعات الماضية.

ونشر النادي السكندري عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك خبر اكتشاف أحد اللاعبين بفيروس كورونا دون الكشف عن هويته.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن اليوم الأربعاء عن اكتشاف ٦ حالات كورونا ضمن المسحات الطبية لليوم الثاني لفرق الدوري المصري.

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