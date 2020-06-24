رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة أمام سيلتا فيجو بالدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة القادمة أمام سيلتا فيجو بالدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد برشلونة لمواجهة فريق سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري الاسباني يوم السبت القادم الموافق 27 يونيو الجاري .

وكان برشلونة قد حقق الفوز على اتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة الماضية بهدف دون رد سجله اللاعب الكراوتى ايفان راكيتيتش من ضربة جزاء .

وستقام مباراة برشلونة وسيلتا فيجو يوم السبت فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية .

ويذكر أن برشلونة يملك 68 نقطة فى المركز الأول ويأتى خلفه ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط ولديه مباراة اليوم أمام مايوركا .