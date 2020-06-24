الامارات | الكشف عن 6 حالات كورونا في أندية الدوري المصري.. وتحديد مصير البطولة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن 6 حالات كورونا في أندية الدوري المصري.. وتحديد مصير البطولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم المصري، عن إيجابية العينة الخاصة بـستة أفراد من الأندية الخاضعة لمسحات فيروس كورونا في اليوم الثاني للمسح الطبي تمهيدًا لعودة المسابقات، وذلك بعد أن خضعت جميع الأندية للفحص الطبي للتأكد من عدم إصابة أي شخص بفيروس كورونا قبل البدء في استئناف التدريبات استعدادًا لعودة المسابقة المحلية.

وقال اتحاد كرة القدم المصري في بيان: "إن الحالات المصابة بفيروس كورونا لأفراد من اللاعبين والعمال والإداريين بأندية سموحة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وإنبي".

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من جهته، قال مصدر داخل الاتحاد لوسائل الإعلام المصرية: “لن يتم إيقاف التدريبات، والإصابات لم تؤثر على خطة عودة النشاط، وسيتم تسليم بروتوكول العلاج للأندية التي ظهر فيها حالات إيجابية، سيتم إخطار الأندية التي ظهر فيها عينات إيجابية بضرورة عزل المصابين، سيتم إجراء وعمل مسحات جديدة للمخالطين بهم خلال الفترة الماضية".

وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قد أعلن عن موعد عودة النشاط الرياضي في مصر يوم 25 يوليو، مع السماح للفرق بالعودة للتدريبات منذ مطلع الأسبوع الجاري، واستكمال كافة المسابقات دون إلغاءها.



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