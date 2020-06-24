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الامارات | تعرف إلى مصارعة الجودو التي أصبحت وزيرة لرياضة النخبة في الجزائر

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، لاعبة المنتخب السابقة في منافسات الجودو، سليم سواكري، في منصب وزيرة منتدبة، مكلفة برياضة النخبة.

وتمتلك الوزيرة الجديدة المولودة في السادس من ديسمبر عام 1974، سجلاً دولياً سابقاً في الجودو، وحصد العديد من الألقاب القارية في مسيرتها الاحترافية التي امتدت بين عامي 1992 و2008، وتوجت 15 مرة كبطلة للجزائر، كما نالت المركز الخامس عالمياً في دورة الألعاب الأولمبية في أثنيا 2004.

وتخلف سواكري، في هذا المنصب، العداء الجزائري السابق نور الدين مرسلي، الذي شغل المنصب ذاته مطلع العام الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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