شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يمدد تعاقده مع بيراميدز حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار سياسة نادي بيراميدز في الحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات، حصلت الإدارة على توقيع عمر جابر لاعب الفريق على عقد جديد ليستمر مع بيراميدز حتى عام 2024.

وأضاف عمر جابر لعقده مع بيراميدز موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024.

ويعتبر عمر جابر أحد أهم لاعبي بيراميدز وأحد الركائز الأساسية في النادي حيث خاض اللاعب خلال الموسم الحالي 16 مباراة مع الفريق في الدوري الممتاز وسجل هدفا واحدا، كما شارك في 11 مباراة أخرى خاضها النادي في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك بالبطولة التي وصل فيها الفريق إلى الدور نصف النهائي مع أول مشاركة تاريخية.