شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يقود السباق نحو «كوليبالي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود نادي مانشستر سيتي الإنجليزي السباق للحصول على توقيع المدافع السنغالي لنادي نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن السيتيزنز بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا أصبح النادي الأقرب للحصول على خدمات الدولي السنغالي الذي يعتبر هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.
وكان اللاعب قد ارتبط بعدد من أندية الصفوة في أوروبا وعلى رأسها مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد، إلا أن التقارير الأخيرة كانت قد ربطته بالريدز تحديدًا إلا أنها أشارت إلى عدم رغبة متصدر الدوري الإنجليزي في دفع مبلغ الـ 70 مليون جنيه إسترليني المطلوب من ناديه الإيطالي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن نابولي استسلم لفكرة رحيل «كوليبالي» خلال الصيف، فيما يبدو اللاعب منفتحًا للانتقال إلى السيتي، والذي يحتاج بشدة لتدعيم خط دفاعه.
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