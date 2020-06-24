شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا بصفوف الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنبي، عن وجود 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تم اكتشافها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إجراء المسحة الطبية الأولى.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا جاء نصه كالتالي: «إعمالا بمبدأ الشفافية يوجد أربعة حالات إصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول تم اكتشافها بعد إجراء المسحة الطبية الأولي وبدون ظهور أي أعراض، الحالة الأولى لأحد العمال والحالة الثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون وحالتين للاعبي الفريق ضمنهم ناشئ منضم للفريق الأول.. وسيتم إجراء مسحة أخرى يوم السبت القادم إن شاء الله قبل مران الفريق المتوقع له الأسبوع القادم.. ويرجى عدم السعي وراء معرفة الأسماء حرصا على مشاعر اللاعبين وأسرهم بناء على طلبهم وجميعهم بحالة صحية جيدة وتم اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبي للفريق».

وكان اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، كشفت عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.