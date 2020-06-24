شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطلب تقرير عن مصابي كورونا بالدوري.. والغموض يحيط بعودة التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحيط حالة من الغموض موقف عودة أندية إنبي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري، لتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا بعدما أبدي عدد كبير من اللاعبين خوفهم من العدوي والإصابة بالفيروس،بعد مخالطتهم المصابين أثناء إجراء المسحة دون أن يعلموا بإصابتهم.

وكان اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، كشفت عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

في سياق متصل، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، اتحاد الكرة برفع تقرير مفصل عن الحالات الستة المصابة بفيروس كورونا والتى ثبتت إيجابية عيناتها، وطالب الدكتور محمد سسلطان رئيس اللجنة الطبية بالوزارة والاتحاد بمتابعة المصابين والتأكد من التزامهم بالعزل التام وفقا لبرتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتفادي انتقال العدوي أكثر من ذلك.