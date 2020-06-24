شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتحاد السكندري نتائج المسحة الطبية الأولى التي أجريت للكشف عن فيروس كورونا بين أعضاء الفريق الأول.
وذكر الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» أنه تم اكتشاف حالة إيجابية واحدة بين لاعبي الفريق.
وقال النادي في بيان إنه تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات مع اللاعب، مع خلال الدكتور عمرو الأشلم، طبيب الفريق، الذي سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله، بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان، المستشار الطبي لاتحاد الكرة.
وكان اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، كشفت عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.
وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، شمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق، ولم يشر بيان اتحاد الكرة إلى الأندية التي ظهرت بها تلك الحالات.
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