شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد السابق: جودة «راشفورد» لا تقل عن «مبابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي لويس ساها، نجم هجوم مانشستر يونايتد السابق، أن جودة لاعب الشياطين الحمر الحالي ماركوس راشفورد لا تقل عن نظيره في باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وقال «ساها» في حوار مع «كومبير بت» عن ما إذا كان الدولي الإنجليزي على نفس مستوى الدولي الفرنسي: «من ناحية القدرات؟ نعم، كلاهما لاعبان سريعان، لديهما القدرات المهارية للخروج من المواقف التي يحاطون فيها بمدافعين أو ثلاثة، وبالنسبة للمركز في الملعب، فكلاهما متشابهان، هما يحبان اللعب على الأطراف ولكنهما أيضًا لعبا في مركز رأس الحربة، وقوة مبابي تكمن في أنه دائمًا مباشر، لا يفكر مرتين، عندما ينطلق عليك أن تعطه الكرة هو سريع للغاية، وهذه النوعية من اللعب المباشر هي شئ شاهدناه أيضًا من راشفورد».

وأضاف: «من ناحية الجودة، هما بالتأكيد في نفس المستوى، مبابي تمكن من تحقيق المزيد من الاستمرارية، أما راشفورد مع يونايتد فكان جزءً من مرحلة انتقالية للفريق، لذا لم يتمكن حقًا من التعبير عن نفسه، كان عليه أن يكون قائدًا في وقت ربما لم تكن نقطة قوته في البداية».

وتابع «ساها»: «كان عليه أن يبني قدرات لم يكن من المفترض أن تكون تركيزه الأساسي، مبابي استفاد لأنه كان لديه الفرصة للعب مع لاعبي باريس سان جيرمان على أعلى مستوى، لذى كان قادرًا على بناء ثقة وتجربة أشياء مختلفة، وهو أمر لم يحظى به راشفورد حتى الآن».