شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«الجبلاية»: حالات كورونا الستة ظهرت في أندية المقاولون والاتحاد وإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، رسميا ظهور أول 6 حالات إصابة بفيروس كورونا وإيجابية عينة المسحات لـ6 أفراد من فرق الدوري التي خضعت للمسحة الأولي.

وجاء نص البيان الرسمي: «كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان عن ظهور 6 حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة المسابقات وشمل المسح الطبي اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق».

ورفض اتحاد الكرة الإفصاح عن هوية المصابين الستة إلا أنهم أكدوا إخطار أنديتهم الأربعة باسماء المصابين رسميا وطالبتهم بتطبيق إجراءات وبرتوكول العزل الطبي للمصابين والمخالطين وعدم السماح للمصابين بالمشاركة في التدريبات الجماعية للفرق تحت أي ظروف لتفادي عدوي أي فرد أخر بهذه الاندية.

وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مطلع داخل الجبلاية، أن المصابين الستة عبارة عن لاعبين وإداريين وعاملين بأندية إنبي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري، وانباء عن وجود حالة في سموحة، وأن هذه الأندية بدأت بالفعل في عزل مصابيها وعدم السماح لهم بالمشاركة في التدريبات أو الحضور إلى النادي ومطالبة المخالطين لهم بالعزل 14 يوما.