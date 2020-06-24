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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سباق التعاقد مع كوليبالي يتصدره السيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
كشفت تقارير صحافية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي أصبح الآن متصدراً لسباق التعاقد مع مدافع نابولي الإيطالي، النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، هذا الصيف، لاسيما بعد اعتراف مدرب فريق الجنوب جينارو غاتوزو بأن اللاعب سيتم بيعه في الصيف. ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية: "مانشستر يونايتد وليفربول كانا يرغبان في ضم اللاعب منذ فترة كبيرة، ولكن الآن ماشستر سيتي يتصدر سباق التوقيع معه، لاسيما وأن اللاعب نفسه منفتح على الرحيل والانتقال إلى "البريميرليغ". وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول كان يرغب في ضمه، ولكنه تراجع بسبب تحديد نابولي سعر 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه، في الوقت الذي تقدم فيه ليفربول بعرض بلغ 50 مليون استرليني فقط. وأوضحت الصحيفة أن نابولي قد يطلب 70 مليون جنيه إسترليني فقط نظير الاستغناء عن لاعبه، في الوقت الذي كشفت فيه بعض المصادر بأن اللاعب نفسه يرغب في الانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث يعتقد اللاعب أن هناك فرصة أفضل له.
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