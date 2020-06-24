شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: الأهلى شرب كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى يونس نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن النادي الأهلى لن يستفيد بفنيات محمود كهربا المنتقل مؤخرا للقلعة الحمراء

وأضاف يونس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سلوكيات كهربا لا تتماشى مع الأهلى قائلا : " الاهلى شرب كهربا" واستطرد بأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة إلا أنه لن يستثمرها في الأهلى الذي يعتمد بصورة أكبر على النظام المؤسسي وليس الفردي

وقال يونس : " اكبر دليل على كلامي اللي عمله كهربا في ماتش السوبر لو يعرف الفرق كويس بين الاهلى والزمالك مكنش عمل كده رغم انه بدا حياته في الاهلى الا ان سلوكياته غالبه عليه "

وخاض لاعبو فريق الاهلى اليوم مرانهم الاول بعد انقطاع دام لـ100 يوم وذلك بعد الضوع لعملية مسح للكشف عن كورونا ، حيث خضع محمو كهربا و باقى اللاعبين يخضعون لعملية المسح فى ملعب التتش

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كما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق ، اليوم ، جلسة مع الجهاز المعاون، على هامش مران المجموعة الثانية، التي بدأت مرانها على ملعب التتش بالجزيرة في العاشرة والنصف صباح اليوم ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، والبرامج التدريبية التي يخضع لها اللاعبون، بعد عودة استئناف التدريبات الجماعية ، ويقود سيزا مران الأهلي خلال الأيام الحالية لحين عودة رينيه فايلر من سويسرا حيث سافر لقضاء إجازة هناك تستغرق عدة ايام ، فيما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة للمران بالكرة للمجموعة الثانية من اللاعبين، التي بدأت في العاشرة والنصف صباح اليوم.