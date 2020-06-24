شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: مضطرون للتعايش مع كورونا و4 أسابيع كافية للإعداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عودة النشاط الرياضي مسئولية يجب أن تتحملها عناصر المنظومة الرياضية، بعد طول فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك على هامش تواجده في اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الذى أقيم بمقر اتحاد الكرة لمناقشة استئناف الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى بالكامل.

وقال عبد الحفيظ: عودة النشاط الرياضي مسئولية علينا تحملها، لاعبو الاهلي لديهم معنويات عالية ويتعاملون مع الموقف باحترافية، العالم كله أصبح مجبراً على التعايش مع كورونا، و4 أسابيع كافية لإعداد اللاعبين قبل استئناف الدوري.

وحضر عدد من المديرين الفنيين لمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لحضور اجتماع مدربى الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية ولجان إدارة الدورى، لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط، ومثل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ناديه الأبيض، كما تواجد محمود فتح الله ممثلاً عن بيراميدز.

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وحضر فتح الله فى الاجتماع ممثلا عن بيراميدز، فى ظل وجود المدرب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى خارج مصر، حيث يعود خلال ساعات إلى القاهرة لقيادة التدريبات.

كما حضر كل من عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى، ومحمد حليم المدير الفنى للحدود، وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة لتمثيل فرقهم.

ووجهت اللجنة الخماسية الدعوة لمدربى أندية الدورى الثمانية عشر لحضور اجتماع بمقر الاتحاد لبحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة فى ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشى فيروس كورونا.