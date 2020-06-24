شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز يخضعون للمسحة الطبية الثانية للكشف عن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لإجراء المسحة الطبية الثانية التى اشترطه اتحاد الكرة، للكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من عدم إصابة أى لاعب أو أحد أفراد الجهاز الفنى والإدارى بالفيرس، بعد أن أصدرت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة استئناف النشاط الرياضى مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو بيراميدز والجهاز الإدارى للمسحة الطبية الثانية، وبعدها يخوض الفريق تدريباته الجماعية التى عادت أمس الثلاثاء بعد فترة توقف طويلة، وبالتحديد من منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشى فيرس كورونا، وتولى محمود فتح الله مدرب الفريق قيادة التدريبات وتم تقسيم اللاعبين على مجموعات.



المسحة الثانية 1



المسحة الثانية



المسحة الثانية3

ويغيب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى وأفراد جهازه المعاون عن تدريبات نادى بيراميدز، نظرًا لعودتهم إلى موطنهم لقضاء إجازة قصيرة، قبل العودة إلى القاهرة غدًا الخميس المقبل.

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وحصل مسئولو بيراميدز على موافقة اتحاد الكرة واللجنة الطبية، برئاسة الدكتور محمد سلطان، بأن يخوض الفريق تدريباته على مجموعات، دون انتظار إجراء المسحة الطبية الثانية، وذلك نظرًا لسلبية العينة الأولى لجميع اللاعبين فى الفريق.

وحرص بيراميدز على أن توجد مسافة كافية بين كل لاعب والأخر خلال تواجدهما على مقاعد البدلاء فى أول تدريب، حيث تم تقسيم الملعب من الخارج بهذا النظام، وتم تطبيق النموذج على عبد الله السعيد وعمر جابر لاعبا الفريق، الذان تواجدوا خارج أرض الملعب لمشاهدة أجزاء من التدريب المقسم على مجموعات، وبينهم مسافة لا تقل عن متر ونصف، مرتدين الكمامة.