شكرا لقرائتكم كشرى :اعترضت على إقامة مباراة كل يومين بالدوري وطلبنا 45 يوما إعداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد كشرى المدير الفنى الجديد لأسوان اعتراضه فى إجتماع أندية الدوري مع إتحاد الكرة على إحتمالية إقامة مباراة كل 48 ساعة مع عودة المسابقة ، وقال كشرى فى مداخلة هاتفية مع برنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : "فى بداية الاجتماع أخطرنا الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية أن عودة الدوري أصبحت أمر واقع وقصة التأجيل أو الالغاء باتت مستحيلة طبقاً لتوجهات الدولة".

وتابع كشرى : "اتحاد الكرة قالنا ممكن يكون فى مباريات تلعب كل 48 ساعة أو ثلاثة أيام فاعترضت ووافقنى عدد كبير من المدربين وقولتلهم فريقى ظروف صعبة ولا يستطيع اللعب كل 48 ساعة قالوا هنشوف الأمر فى ظل احتمالية تأجيل بعض البطولات الخارجية "

وأضاف المدير الفنى لأسوان : "الكابتن حمادة صدقى مدرب سموحة طلب فترة إعداد شهر ونصف وأنا قولت تحتسب من تاريخ أخر مسحة كورونا أجراها فريق فى الدوري "

وعن الملاعب قال كشرى : " أفضل اللعب على ستاد بتروسبورت أو المكس ، لكن لو أنا فى أسوان مش عايز اتحاد الكرة يساوينى مع فرق القاهرة لابد أن أحصل على يوم زيادة عن الفرق لطول المسافة والخوف من الارهاق والاصابات ".

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وقال المدير الفنى لأسوان : "طلبت تعيين طبيب للفريق لمتابعة اللاعبين فى ظل عدم تواجده فى الجهاز الفنى السابق لانه الترمومتر الخاص بمعرفة اللاعبين بدنياً وطبياً وكل شىء ووجدت تفاهم من مجلس الادارة ".

وفى وقت سابق ، كشف أحمد كشرى المدير الفنى الجديد لأسوان أنه بدء التواصل مع لاعبى فريقه استعداداً لعودة الدورى، مؤكداً قبوله التحدى لإنقاذ تماسيح النيل من الهبوط، وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: "طلبت من طبيب الأحمال التواصل مع اللاعبين عبر واتس آب، وطالبتهم بأن يكون وزنهم مناسبا حتى لا نبدأ من الصفر، خاصة أن الوقت ضيق للغاية ومحتاجين نسبق كل فريق الدورى بخطوتين حتى نحافظ على تواجدنا فى الممتاز".

ويضيف كشرى "قبلت التحدى وأتمنى إنقاذ الفريق من الهبوط حباً فى جماهير أسوان الطيبة ، كنت أتمنى استمرار محمد الصباحى لاعب أسوان فلقد كان عنصراً مؤثراً فى الفريق ولكن المجموعة الحالية مميزة ووجدت لاعبين لايشاركون بإستمرار ومستواهم متميز ، هشتغل معاهم وبإذن الله نحقق أحلامنا"

وعن التعاقدات الجديدة قال المدير الفنى لأسوان : " ليس فى حساباتى حالياً هشتغل مع الموجودين وبعدين نفكر فى الملف ده".