شكرا لقرائتكم فرج عامر يعلن سلبية جميع العينات داخل فريق سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه أن المسحه الأولى التى تم سحبها من الجهاز الفنى والادارى والطبى واللاعبين والعاملين بنادى سموحه سلبية ولم يظهر وجود كورونا على أى فرد من الذين تم سحب عينتهم .

وأضاف عامر أن كل ما يقال ماهو إلا إجتهادات وإشاعات ، ولذلك أطالب الجميع توخى الحذر وعدم الزج باسم النادى فى مثل هذه الأمور التى لا تحتمل الاجتهاد .

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وأكد رئيس سموحه أنه سوف يتم عمل المسحة الثانية للاعبين السبت المقبل على أن يعودوا للتدريبات بشكل طبيعى فى اليوم الذى يليه مع أخذ كافة التدابير الإحترازية .

من ناحية يُهدد أحد الأندية الإماراتية صفقة انتقال حسام حسن مهاجم سموحة للأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد تلقى صاحب الـ26 عاماً عرضاً مغرياً بداية من الموسم المقبل، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب الدولي مع النادى السكندرى خلال الموسمين الماضيين وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة والتي أدت إلى أن اللاعب أصبح محط أنظار ناديي القمة بالدوري سواء الاهلى أو الزمالك، بالإضافة لتلقيه عروضا خارجيا، وجمعت جلسة في الأيام الأخيرة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وفرج عامر رئيس سموحة شهدت التفاوض حول ضم حسام حسن، حيث طلب الأهلي شراء حسام حسن مقابل 15 مليون بينما طلب سموحه 25 مليون جنيه.