شكرا لقرائتكم تقارير: الزمالك يرفض 400 ألف دولار من الوداد المغربى لضم أحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الوداد البيضاوي المغربي، في مفاوضات مع نادي الزمالك من أجل التعاقد مع النجم المغربي حميد أحداد والمعار لصفوف الرجاء البيضاوي، وحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" المغربية، إن مسئولى الوداد دخلوا في صراع مع الغريم التقليدي الرجاء من أجل خطف حميد أحداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أضافت الصحيفة، إن سعيد الناصيري رئيس نادى الوداد البيضاوى، قدمًا عرضًا للزمالك يقدر لما يقرب من 400 ألف دولار من أجل التعاقد مع أحداد، إلا أن الزمالك رفضت القيمة المادية وطالبت بالحصول على 800 ألف دولار.

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ويعتبر أحداد أحد الأعمدة الأساسية والتي ساهمت في وصول الرجاء المغربي إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بجانب كأس زايد للأندية الأبطال خلال هذا الموسم، حيث شارك المهاجم المغربي خلال 19 مباراة سجّل من خلالها خمسة أهداف.

وكان جمال السلامي المدير الفني للرجاء المغربي، قد طالب التعاقد مع أحداد بصورة نهائية إلا أن العائق المادي يقف أمام الفريق البيضاوي لإتمام الصفقة.

وانتقل أحداد إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في انتقالات صيف عام 2018، إلا أن عام المغربي الأول لم يكن موفقًا بمشاركته في 23 مباراة إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد.