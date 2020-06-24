شكرا لقرائتكم إنبى يُعلن وجود 4 حالات بين صفوفه بعد المسحة الأولى لـ"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن وجود 4 حالات بين صفوف الفريق مصابين بفيروس كورونا، قائلا:"عملاً بمبدأ الشفافية يوجد أربع حالات اصابه بفيروس كورونا بالفريق الأول تم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى وبدون ظهور أي أعراض".

وتابع مدير الكرة بنادى إنبى لليوم السابع:"الحاله الأولى لأحد العمال والحالة الثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون وحالتين للاعبي الفريق ضمنهم ناشئ منضم للفريق الأول"، موضحا أنه سيتم إجراء مسحة أخرى يوم السبت القادم قبل مران الفريق المتوقع له الأسبوع القادم.

كما ناشد مدير الكرة بإنبى، وسائل الإعلام قائلا:"يرجى عدم السعي وراء معرفة الأسماء حرصا على مشاعر اللاعبين وأسرهم بناء على طلبهم وجميعهم فى حالة صحية جيدة وتم اتخاذ كافه الاجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبي للفريق".

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وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الحالات الستة الايجايبة التى ظهرت لأندية الدورى تخص أندية المقاولون العرب وإنبى والاتحاد السكندرى، وكشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور ٦ حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، فى اليوم الثانى للمسح الطبى الذى أجرته أندية الدورى الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبى اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.

وعقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم الأربعاء، مع المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم، بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفنى للجبلاية ومسؤولى لجنة المسابقات واللجنة الطبية، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل، بناءً على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وترغب اللجنة الخماسية فى الاستماع إلى وجهة نظر المديرين الفنيين للأندية قبل تحديد الموعد النهائى لعودة الدورى، خاصة أنه لا يوجد موعد نهائى حتى الآن لاستئناف الدورى، حيث من المرجح استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق. وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.