شكرا لقرائتكم حلمى طولان: اتحاد الكرة مظلوم فى قرار عودة الدورى.. و60 مباراة × 5 أشهر صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حلمى طولان المدير الفنى لانبى أن إتحاد الكرة تعرض لظلم شديد فى مسألة عودة الدوري ، وقال طولان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : " بعد جلسة اليوم مع مسئولى اتحاد الكرة شعرت أنهم مظلومين ، القرار ليس قرارهم ولكنهم مجبرين على التعامل مع الظرف الراهن، كيف لفرق عائدة من فترة توقف 4 شهور أن تلعب 60 مباراة فى 5 شهور ، لم يحدث فى ألمانيا التى تعرضت لـ 20 إصابة عضلية للاعبين فى أسبوع واحد".

ويضيف المدير الفنى لأنبى : " مجبرين أن نتعامل ونساعد اتحاد الكرة فى الازمة الحالية حتى نصل لبر الامان ، بس لابد من منحنا فرصة لتجهيز اللاعبين للإستعداد لبطولتين دوري وليس واحدة ، يجب أن نعدهم بدنياً وفنياً بشكل مناسب حتى لانفاجىء بالاصابات "

وعن عودة التدريبات قال حلمى طولان : " بمجرد نهاية المسحة الثانية لانبى سنبدأ على الفور أول تمرين استعداداً للمرحلة المقبلة ".

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وفى وقت سابق ، انتقد حلمى طولان المدير الفنى لفريق انبى، قرار اتحاد الكرة بعودة الدورى فى شهر يوليو المقبل، موضحا أنه قرار عشوائى، وقال:" قرار عودة الدورى عشوائى ، وتعطيل التدريبات لحين اجراء المسحة مرتين قرار عشوائى لأنه منع الاندية من التدريبات رغم قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو ما يعنى ان الأندية ليس أمامها سوى 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بعد توقف أكثر من 3 شهور، وهو ما يهدد بوقوع إصابات بالجملة بين اللاعبين".

قال طولان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة اون تايم سبورت ويقدمه سيف زاهر، أن الاعلام يصور من يرفض عودة الدورى بأنه ضد البلد وهذا أمر غير صحيح، مطالبا بالغاء الدورى الحالى وبدء موسم جديد فى اكتوبر المقبل بحيث يحصل اللاعبون على فترة اعداد جيدة فضلا عن الانتظار لحين انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا لاسيما وأن مصر حاليا تمر بفترة الذروة فى انتشار الفيروس المستجد.

تابع مدرب انبى أن اتحاد الكرة يضحى باللاعبين والمدربين ولا يهمه سوى عودة الدورى بأى شكل، متسائلا:" ماذا سيحدث اذا تعرض لاعب للاصابة بالفيروس وأين سيتم علاجه؟، ومن يضمن عدم انتقال العدوى بين اللاعبين؟"، وكلها اسئلة تحتاج لإجابة صريحة قبل عودة الدورى.