شكرا لقرائتكم حازم إمام : الدوري هيرجع 10 أغسطس وأسوان يلعب مبارياته بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن فريق أسوان سيخوض مبارياته المتبقية فى دوري هذا الموسم بالقاهرة، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت : " عندى معلومة أن أسوان هيلعب كل مبارياته المتبقية فى الدوري بالقاهرة وليس أسوان مثل الدور الأول لتسهيل مهمته فى ظل ضيق الوقت"

وتابع الثعلب الصغير : " بعد مرور 5 أسابيع من الدوري بعد عودته سيتغير قوام 50 % من الفرق بسبب كثرة الاصابات التى سوف بعض اللاعبين وتدفع المدربين للإعتماد على أخرين فى ظل توقف النشاط الكروى أربعة شهور كاملة".

ويضيف حازم إمام : " الدوري لن تستأنف مبارياته قبل 7 أو 10 أغسطس المقبل لمنح الفرق فرصة للإستعداد الأمثل لعودة النشاط".

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وفى وقت سابق ، أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار نادى مصر برفض المشاركة فى مسحات كورونا والتهديد بالانسحاب من الدورى "قرار فشنك"، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت، "الحياة بدأ تعود للدورى والأندية بدأت مسحات كورونا رغم وجود رفض من الزمالك ونادى مصر الذى أعلن الانسحاب من الدورى، وأعتقد أنه مجرد تهديد فشنك ولن ينفذ".

وأضاف الثعلب الصغير، "نادى مصر لسه صاعد هذا الموسم للدورى، ولن يضحى بمستقبله ويهبط للقسم الرابع لمجرد الاعتراض على قرار استكمال المسابقة، أعتقد هيكمل هو مجرد اعتراض فقط "

وتابع حازم إمام، "لو قرر الاتحاد الأفريقى الكاف تأجيل منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2021 سيكون بمثابة طوق النجاة لإنقاذ الموسم الجديد ودفعة قوية لاستكمال مبارياته، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار من الكاف فى هذا الشأن".