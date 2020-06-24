شكرا لقرائتكم التجديد بالكمامة الرسمية.. عمر جابر يوقع لبيراميدز حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بيراميدز تمديد التعاقد مع عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول، لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2024، بعد أن كان من المنتظر أن ينتهى تعاقده بعد موسمين مقبلين، يأتى ذلك في إطار سياسة نادي بيراميدز في الحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات.



تجديد عمر جابر

وأضاف عمر جابر لعقده مع بيراميدز موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024.



جابر

ويعد عمر جابر أحد أهم لاعبي بيراميدز وأحد الركائز الأساسية في النادي حيث خاض اللاعب خلال الموسم الحالي 16 مباراة مع الفريق في الدوري الممتاز وسجل هدفا واحدا، كما شارك في ١١ مباراة أخرى خاضها النادي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك بالبطولة التي وصل فيها الفريق إلى الدور نصف النهائي مع أول مشاركة تاريخية.



عمر جابر يجدد تعاقده مع بيراميدز



عمر جابر

وعلقت الصفحة الرسمية لبيراميدز على تمديد تعاقد عمر جابر بأربع كلمات: "جميل، أنيق، بارع، رائع.. أربع كلمات تصف صاحب القميص رقم 4، حكاية عمر جابر مستمرة مع بيراميدز لـ 4 سنوات".