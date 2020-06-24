شكرا لقرائتكم أحمد بلال: البدرى لازم يكون له دور مهم فى خطة إستئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب يجب أن يكون له دور فى رسم خطة إستئناف النشاط مجددا بعد إبتعاد اللاعبين عن التدريبات لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد .

و قال بلال فى تصريح لـ"الخليج 365" ، رأى حسام البدرى فى هذا الأمر مهم و لازم يكون له دور ، خاصة أن ابتعاد اللاعبين عن التدريبات الفترةالأخيرة سيكون له مردود سىء على المنتخب و اللاعب المصرى يحتاج لوقت طويل للعودة إلى مستواه الفنى و البدنى .

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و يرتبط المنتخب الوطنى بتصفيات أمم أفريقيا 2021 والتى من المقرر أن تنطلق منافساتها فى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، ورغم اقتراب موعد المسابقة، إلا أن حسام البدرى لم يبدى رغبته أمام الجميع سواء باستكمال الدورى من عدمه، لاسيما أنه من الممكن أن يكون هناك تواصل غير معلن بين المدير الفنى للفراعنة وأعضاء اللجنة الخماسية من أجل رسم خطة المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها فى أقرب وقت، حتى تعمل الفرق الرافضة لفكرة استئناف النشاط من أجل مصلحة المنتخب وهى المصلحة الأولى من الدورى.

أن تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، جلسة مع مدربى فرق الدورى الممتاز من أجل رسم خطة استئناف النشاط من جديد، ومناقشتهم فى الأزمات التى من المتوقع أن تواجههم فى الفترة المقبلة، وكيفية ايجاد حلول لها، وغاب حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة عن هذا الاجتماع الذى كان من المفترض ان يحضر لطرح خطته ورغبته فى المرحلة المقبلة، لتوفيق الأوضاع بما يصب فى مصلحة المنتخب الوطنى.