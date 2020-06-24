شكرا لقرائتكم غياب حسام البدرى وشوقى غريب عن اجتماع مدربى فرق الممتاز مع الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن اجتماع مدربى فرق الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، المنعقد حاليًا بمقر الجبلاية، لبحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة فى ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشى فيروس كورونا.

وحضر الإجتماع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، ممثلاً عن المنتخبات، كما حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسامى قمصان مدرب الفريق، إلى اجتماع اتحاد الكرة بمدربى الأندية المقام حاليا بمقر اتحاد الكرة لمناقشة استئناف الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى بالكامل.

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وحضر عدد من المديرين الفنيين لمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لحضور اجتماع مدربى الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية ولجان إدارة الدورى، لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط، ومثل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ناديه الأبيض، كما تواجد محمود فتح الله ممثلاً عن بيراميدز.

وحضر فتح الله فى الاجتماع ممثلا عن بيراميدز، فى ظل وجود المدرب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى خارج مصر، حيث يعود خلال ساعات إلى القاهرة لقيادة التدريبات.

كما حضر كل من عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى، ومحمد حليم المدير الفنى للحدود، وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة لتمثيل فرقهم.