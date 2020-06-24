شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يتحدث عن استئناف تدريبات الأهلي ورسالته للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن تفاصيل جلسته مع لاعبي الفريق اليوم، في أول تجمع لهم بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، وقال عبدالحفيظ: "بعد الترحيب باللاعبين في أول تجمع منذ فترة طويلة حرصت على التأكيد على أننا لن نكون في حاجة إلى هذه الاجتماعات أو المحاضرات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا"

وأضاف: "قمنا بالتنبيه على لاعبي الأهلي بضرورة الحضور في مواعيد التدريبات مباشرة، على أن يكون ذلك بملابس التدريب، نظرًا لإغلاق غرف خلع الملابس»، مشددا على أن تلك الخطوة تأتي ضمن العديد من الخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها قبل العودة للتدريبات"

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وأكمل عبدالحفيظ: «الجميع التزم منذ اليوم الأول بجميع التعليمات التي سبق أن شددنا عليها عند خضوع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين لمسحة كورونا، والأمور سارت بشكل ممتاز في اليوم الأول لتجمعنا من جديد».

وأشار مدير الكرة بالنادي إلى أن مران اليوم شهد أيضًا التأكيد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بقدر الإمكان، لضمان الحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.