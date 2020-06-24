شكرا لقرائتكم الشباب يعيد جمال باجندوح إلى الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة نادي الشباب يوم الأربعاء مع جمال باجندوح لاعب فارازدين الكرواتي 3 مواسم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

وبدأ باجندوح (27 عاماً) مسيرته الرياضية مع اتحاد جدة في 2013، والذي لعب في صفوفه حتى الصيف الماضي وحقق معه لقب كأس الملك 2018 وكأس ولي العهد قبلها بعام، قبل أن يقرر خوض تجربة أوروبية عبر فارازدين الكرواتي.

وخاض باجندوح مع فارزادين 9 مباريات في مسابقة الدوري الكرواتي، شارك في 3 منها كاملة، ولم يصنع أو يسجل.