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الشباب يعيد جمال باجندوح إلى الدوري السعودي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة نادي الشباب يوم الأربعاء مع جمال باجندوح لاعب فارازدين الكرواتي 3 مواسم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

وبدأ باجندوح (27 عاماً) مسيرته مع اتحاد جدة في 2013، والذي لعب في صفوفه حتى الصيف الماضي وحقق معه لقب كأس الملك 2018 وكأس ولي العهد قبلها بعام، قبل أن يقرر خوض تجربة أوروبية عبر فارازدين الكرواتي.

وخاض باجندوح مع فارزادين 9 مباريات في مسابقة الدوري الكرواتي، شارك في 3 منها كاملة، ولم يصنع أو يسجل.

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