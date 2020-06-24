شكرا لقرائتكم أرسنال يجدد عقد ديفيد لويز.. ويمدد إعارة سيبايوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أن مدافعه البرازيلي ديفيد لويز وقع على تجديد عقده مع الفريق، كما مدد إعارة الإسباني داني سيبايوس من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان لويز قد انضم إلى أرسنال قادما من تشيلسي في أغسطس 2019 مقابل ثمانية ملايينجنيه إسترليني، وقال إيدو، مدير الإدارة الفنية بالنادي : ديفيد لاعب مهم حقا بالنسبة لنا، شارك في أغلب مبارياتنا خلال هذا الموسم، وشكل عنصرا مهما بالفريق، إنه يقدم المساعدة للجميع، عبر تمريراته وتواصله مع زملائه بالفريق داخل الملعب وخارجه.

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وأعلن أرسنال تمديد عقد إعارة لاعب خط الوسط داني سيبايوس، من ريال مدريد الإسباني، حتى نهاية الموسم الجاري، الذي سيختتم في وقت متأخر عن الموعد الذي كان مقررا في البداية، بسبب فترة التوقف في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن أرسنال أيضا توصله إلى اتفاق للتعاقد النهائي، بحلول سوق الانتقالات الصيفية، مع المدافعين بابلو ماري وسيدريك سواريس اللذين انضما إلى الفريق على سبيل الإعارة في يناير، ضمن الحلول العاجلة للتغلب على مشكلة الإصابات حينذاك.

وقال إيدو: إنني سعيد حقا بأننا سنحتفظ بهؤلاء اللاعبين بفريقنا في المستقبل، هم ضمن الخطة الفنية طويلة المدى لميكيل أرتيتا المدير الفني والتي قمت بتطويرها. إنهم يحققون التوازن المطلوب للفريق.