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برشلونة يفلت من كمين بلباو بهدف راكيتيتش

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ البديل الكرواتي إيفان راكيتيتش فريقه برشلونة من السقوط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي وقاده لفوز ثمين 1 - صفر على أتلتيك بلباو اليوم الثلاثاء في المرحلة الحادية والثلاثين من لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة مؤقتا ، ولكن منافسه التقليدي العنيد يستطيع استعادة الصدارة بفارق المواجهة المباشرة حال حقق أي فوز على ريال مايوركا يوم الأربعاء في مباراة أخرى بالمرحلة نفسها.

وقدم الفريقان عرضا متوسط المستوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى قبل ثلث ساعة فقط من نهاية المباراة رغم استحواذ برشلونة على الكرة بشكل أكبر وسيطرته غير الفعالة على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 71، استغل راكيتيتش الذي لعب من الدقيقة 64 هجمة منظمة لبرشلونة وسدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتعانق الشباك وتعلن فوز برشلونة بثلاث نقاط ثمينة فيما تجمد رصيد بلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر علما بأنها الهزيمة الأولى له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

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