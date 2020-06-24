شكرا لقرائتكم غضب واستياء جماهيري لامتناع bein عن نقل الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أبدت الجماهير غضبها واستياءها الشديدين في استطلاع أجرته قناة "العربية" بعدما حرمتهم شبكة bein القطرية من متابعة مباريات الدوري الإيطالي بسبب عدم التزام الشبكة بدفع المبالغ المستحقة عليها نظير نقلها للمسابقة.
وأجمع المشتركون على أنه يجب أن يتم تعويضهم جراء حرمانهم من متابعة المباريات على الرغم من دفعهم للمبالغ الخاصة بالاشتراكات، ووصفوا البيان الذي أخرجته القناة القطرية بالظالم والمجحف في حق المشاهدين لأنه لم يحترم حقوقهم كمشتركين.
وكانت شبكة bein sport القطرية أعلنت التوقف عن بث مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذكر بيان نشرته الشبكة على موقع "تويتر" أن القرار جاء لأسباب قانونية دون الكشف عن التفاصيل.
واكتفت الشبكة المملوكة لحكومة قطر بالاعتذار للمشتركين عن "أي إزعاج قد يسببه هذا القرار" بحسب البيان، دون أن تتطرق إلى مصير الاشتراكات والعقود المبرمة مع المشتركين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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