شكرا لقرائتكم توتنهام ينتصر على وست هام في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذت النيران الصديقة وعناد المهاجم هاري كين فريق توتنهام من فخ التعادل السلبي أمام ضيفه وست هام ليحقق فوزا ثمينا 2 - صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة والتي شهدت أيضا تعادل ليستر سيتي مع برايتون سلبيا.

ورفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام شيفيلد يونايتد وتجمد رصيد ويستهام عند 27 نقطة في المركز السابع عشر ليتأزم موقفه في جدول المسابقة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي الخامسة في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وضاعف توتنهام محنة ويستهام الذي يتفوق بفارق الأهداف فقط على بورنموث صاحب المركز الثامن عشر وبفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا صاحب المركز قبل الأخير بجدول المسابقة.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم جاء هدف التقدم لتوتنهام عبر النيران الصديقة حيث سجله توماس سوسيسك نجم وست هام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64 .

ورد كين على الانتقادات التي تشير إلى تراجع مستواه وسجل هدف الاطمئنان للفريق في الدقيقة 82 ليكون الفوز الأول لتوتنهام بعد استئناف فعاليات الدوري الإنجليزي عقب فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان توتنهام استأنف رحلته في المسابقة بالتعادل 1 - 1 مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة الماضي.