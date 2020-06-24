المقاولون يكشف لمصراوي: حالة مصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

صرح مصدر من داخل نادي المقاولون العرب، عن وجود حالة في نادي "ذئاب الجبل" مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن اليوم الأربعاء عن وجود ست حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد من بين أندية الاتحاد السكندري وسموحة وإنبي والمقاولون العرب. (طالع التفاصيل).

وأعلن المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن وجود حالة في صفوف النادي، إلا أنه لم يكشف عن هويتهما سواء كان لاعبين أو مدربين أو إداريين في الفريق.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول الدوري المصري بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة المحلية برصيد 33 نقطة بفارق 16 نقطة عن الأهلي متصدر الجدول والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام إنبي.

وسبق وأن أعطى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الضوء الأخضر على استئناف نشاط الدوري من جديد بداية من 25 الشهر المقبل.

وكان نادي الاتحاد السكندري أعلن عبر بيان رسمي، عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (طالع التفاصيل).

في المقابل، كشف مصدر بإنبي في تصريحات خاصة ليلا كورة عن وجود أربع حالات مصابة بالفيروس (طالع التفاصيل).