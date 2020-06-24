طولان: اضطررنا للموافقة على عودة الدوري منتصف أغسطس بسبب "أزمة" الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حلمي طولان مدرب نادي إنبي، إن اجتماع المديرين الفنيين مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أسفرت عن الموافقة على عودة مباريات الدوري منتصف شهر أغسطس.

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعًا اليوم الأربعاء مع المديرين الفنيين للأندية لمناقشة المعوقات التي تؤرق المدربين لمحاولة حلها، بجانب عرض خطة العودة من الناحية الطبية والتأكيد على الاجراءات الاحترازية المقرر اتباعها.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال طولان: "لازلت مصمم على رأي الشخصي (بعيدًا عن نادي إنبي) بشأن عودة الدوري ولكن اتحاد الكرة في أزمة مثلنا".

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وأضاف: "خلال 9 شهور الاتحاد مطالب بلعب بطولتي دوري، بطولتي كأس، بخلاف الارتباطات الأفريقية للأندية والمنتخبات".

وواصل: "تم اكتشاف 6 حالات إيجابية بين اللاعبين ومازال هناك مسحة أخرى قبل التدريبات".

وأكمل: "خلال الاجتماع، اكتشفنا أن اتحاد الكرة يعاني من أزمة مثله مثل المدربين والأندية، كان من الممكن استئناف النشاط ولكن بطريقة أفضل".

وأتم طولان قائلا: "فترة الإعداد غير كافية بالمرة ولكن بالنظر لظروف اتحاد الكرة اضررنا للموافقة على العودة المباريات منتصف أغسطس".