محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أعلن نادي الاتحاد السكندري، عن ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم الأربعاء رسميًا عن وجود ست حالات إيجابية للفيروس الذي ضرب العالم بداية من الشهور الأخيرة في عام 2019.
وذكر نادي الاتحاد في بيان رسمي عن وجود حالة إيجابية بين اللاعبين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال طبيب الفريق عمرو الأشرم والذي قام بعزل اللاعب بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.
وكان مصدر في نادي إنبي قد كشف ليلا كورة عن وجود حالة إيجابية بالفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد السكندري يُعلن حالة إيجابية لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.