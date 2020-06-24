رسميًا.. الاتحاد السكندري يُعلن حالة إيجابية لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، عن ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم الأربعاء رسميًا عن وجود ست حالات إيجابية للفيروس الذي ضرب العالم بداية من الشهور الأخيرة في عام 2019.

وذكر نادي الاتحاد في بيان رسمي عن وجود حالة إيجابية بين اللاعبين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال طبيب الفريق عمرو الأشرم والذي قام بعزل اللاعب بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

وكان مصدر في نادي إنبي قد كشف ليلا كورة عن وجود حالة إيجابية بالفريق.