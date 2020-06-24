مصدر بإنبي لمصراوي: لدينا 4 حالات مصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أصدر مجلس إدارة نادي إنبي، اليوم الأربعاء، يعلن من خلاله عن وجود أربع حالات تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن صباح اليوم الأربعاء، عن اكتشاف ست حالات مصابة بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة على أندية (إنبي - سموحة - الاتحاد السكندري - المقاولون العرب).

وجاء بيان إنبي على النحو التالي:

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عملاً بمبدأ الشفافيه يوجد أربع حالات إصابه بفيروس كورونا بالفريق الأول تم اكتشافها بعد اجراء المسحة الأولى وبدون ظهور أي أعراض الحالة الأولى لأحد العمال والحالة والثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون وحالتين للاعبي الفريق ضمنهم ناشئ منضم للفريق الأول سيتم إجراء مسحة أخرى يوم السبت القادم قبل مران الفريق المتوقع له الأسبوع القادم ويرجى عدم السعي وراء معرفة الأسماء حرصًا على مشاعر اللاعبين وأسرهم بناءً على طلبهم وجميعهم حالة صحية جيده وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبي للفريق.

ويحتل فريق إنبي والذي يقوده المدير الفني الوطني حلمي طولان الترتيب السابع برصيد 25 نقطة من 18 مباراة خاضها الفريق البترولي في مسابقة دوري we المصري.

وسبق وأن أعطى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الضوء الأخضر حول استئناف مسابقة الدوري مجددًا بداية من 25 الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على صدارة المسابقة المحلية برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن فريق المقاولون العرب صاحب الترتيب الثاني.