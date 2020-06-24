التايكوندو يشكل لجنة طبية لإدارة أزمة وباء كورونا

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم تشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور حسن كمال لإدارة أزمة وباء كورونا ومراعاة وتنفيذ التعليمات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط خلال شهر أغسطس بناء علي التعليمات الواردة من الجهات المختصة مع أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن. مع أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة أمس بحضور جميع الأعضاء إلى جانب المستشار القانوني للاتحاد.

كما أقر المجلس بالإجماع عدة قرارات للتصدي بقوة لأي مخالفات أو تجاوزات أو تطاول أو الخروج عن الآداب العامة مؤكدا أهمية الحفاظ علي مبادئ و قيم

وتقدم المجلس برسالة شكر إلي اللواء أحمد فولي عضو المجلس بمنصبه الدولي كنائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي لتضامنه مع المجلس في قراراته المختلفة. بقوة لأي مخالفات أو تجاوزات أو تطاول أو الخروج عن الآداب العامة مؤكدا أهمية الحفاظ علي مبادئ و قيم الرياضة عامة و رياضة التايكوندو خاصة.وتقدم المجلس برسالة شكر إلي اللواء أحمد فولي عضو المجلس بمنصبه الدولي كنائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي لتضامنه مع المجلس في قراراته المختلفة.

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