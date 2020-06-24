محمود فتح الله: جلسة اتحاد الكرة مع المدربين مهمة ومثمرة للغاية

أثنى محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز على الجلسة التي عقدها اتحاد الكرة وأعضاء اللجنة الخماسية مع مدربي أندية الدوري الممتاز للحديث على الأمور الخاصة بعودة الدوري واستئناف المسابقة المحلية في أقرب وقت ممكن. الدوري واستئناف المسابقة المحلية في أقرب وقت ممكن. وشدد فتح الله على أن الجلسة كانت مهمة ومثمرة للغاية بالنسبة لجميع مدربي الأندية وكل مدرب طرح وجهة نظره. مدربي الأندية وكل مدرب طرح وجهة نظره. وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن استئناف بطولة الدوري والنشاط الكروي والرياضي يوم 25 يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدها نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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