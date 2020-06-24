إنبي يعلن ظهور حالات كورونا بين لاعبيه وأفراد الجهاز المعاون

أصدر نادي إنبي اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً بشأن حالات فيروس كورونا التي تم اكتشافها داخل النادي.
وقال النادي البترولي في بيانه "عملاً بمبدأ الشفافية يوجد أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول وتم اكتشافها بعد
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