إنبي يعلن ظهور حالات كورونا بين لاعبيه وأفراد الجهاز المعاون

أصدر نادي إنبي اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً بشأن حالات فيروس كورونا التي تم اكتشافها داخل النادي.

وقال النادي البترولي في بيانه "عملاً بمبدأ الشفافية يوجد أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول وتم اكتشافها بعد

إجراء المسحه الأولي و بدون ظهور أي أعراض الحالى الأولى لأحد العمال والحالة الثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون وحالتين للاعبي الفريق ضمنهم ناشئي منضم للفريق الأول سيتم إجراء مسحة أخرى يوم السبت القادم إن شاء الله قبل مران الفريق المتوقع له الأسبوع القادم ويرجى عدم السعي وراء معرفة الأسماء حرصا على مشاعر اللاعبين وأسرهم بناء على طلبهم وجميعهم حالة صحية جيدة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبي للفريق".