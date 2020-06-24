أثنى محمود فتح الله المدرب المعاون في الجهاز الفني لفريق بيراميدز، باجتماع اللجنة الخماسية اليوم، مع مدربي أندية الدوري الممتاز.

وقال فتح الله، "اجتماع اليوم محترم مع اتحاد الكرة، وعلينا أن نتقبل الوضع، أمر واقع هنبدأ الدوري، وعرضنا رأينا والفترة الجاية هتعرف هنبدأ امتى".

وأضاف في تصريحات على هامش الاجتماع "إحنا كنا عاوزين نعرف هنبدأ أمتى تدريب وهنستعد بشكل طبيعي للعودة". وعرضنا رأينا والفترة الجاية هتعرف هنبدأ امتى".وأضاف في تصريحات على هامش الاجتماع "إحنا كنا عاوزين نعرف هنبدأ أمتى تدريب وهنستعد بشكل طبيعي للعودة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بيراميدز: تقبلنا الوضع ونستعد بشكل طبيعي لاستئناف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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