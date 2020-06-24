زي النهارده.. الزمالك بطلًا لكأس مصر عام 1977

في مثل هذا اليوم 24 يونيو 1977 توج فريق الزمالك لكرة القدم ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على الإسماعيلي 3-1.
سجل للأبيض على خليل "هدفين"، وفاروق جعفر "هدفًا" وسجل للدراويش على أبو جريشة.
وظهر فريق الزمالك يومها بشكل مميز، ووضح أنه يلعب من
وبرز بقوة على خليل، حيث شكل خطورة على مرمى الدراويش وأهدر فرصًا عدة سهلة أمام المرمى.
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