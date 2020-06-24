قال طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إن اللجنة الخماسية وعدت بدراسة ملف عودة الأجانب حفاظاً على تكافؤ الفرص.
وواصل العشري في تصريحاته على هامش
وأضاف، "المدربون طالبوا أن تكون عودة الدوري يوم ١٥ أغسطس، والاتحاد وعدنا بدراسة الأمر، ولكن الأقرب أن يبدأ الدوري يوم ١٥ أغسطس".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشري: استئناف الدوري أصبح واقعًا.. والأندية خاطبت لاعبيها الأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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