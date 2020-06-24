طارق العشري: استئناف الدوري أصبح واقعًا.. والأندية خاطبت لاعبيها الأجانب

قال طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إن اللجنة الخماسية وعدت بدراسة ملف عودة الأجانب حفاظاً على تكافؤ الفرص.

وواصل العشري في تصريحاته على هامش

اجتماع مدربي الدوري الممتاز مع اللجنة الخماسية، قائلاً: "في فرق بدأت تخاطب الأجانب لكن المشكلة في خطوط الطيران، خلاص الدوري راجع واتعاملنا على هذا الأساس في الاجتماع لأن هذا اتجاه الدولة".وأضاف، "المدربون طالبوا أن تكون عودة الدوري يوم ١٥ أغسطس، والاتحاد وعدنا بدراسة الأمر، ولكن الأقرب أن يبدأ الدوري يوم ١٥ أغسطس".