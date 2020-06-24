سامي قمصان: ندعم قرار الدولة باستئناف النشاط الرياضي

أكد سامي قمصان المدرب المساعد لفريق الكرة بنادي الأهلي على الدعم الكامل لقرار الدولة بعودة النشاط الكروي والرياضي خلال الفترة القادمة بعد التوقف لعدة أشهر بسبب أزمة أزمة كورونا وقال سامي قمصان في تصريحات صحفية: "ندعم قرار الدولة في استئناف النشاط الرياضي، موقفنا واضح والاجتماع مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني كان مثمرًا للغاية". الكرة برئاسة عمرو الجنايني كان مثمرًا للغاية". وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن استئناف بطولة الدوري والنشاط الكروي والرياضي يوم 25 يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدها نتيجة تفشي فيروي كورونا المستجد.

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