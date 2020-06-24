كارتيرون يقترح عودة الزمالك للتدريبات يوم ١٠ يوليو

اقترح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفرق الكرة الأول بنادي الزمالك عودة الفارس الأبيض للتدريبات يوم ١٠ يوليو المقبل استعدادًا لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز . المصري الممتاز . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع مدربين الأندية للتجهيز لعودة النشاط الكروي. للتجهيز لعودة النشاط الكروي. وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن استئناف بطولة الدوري والنشاط الكروي والرياضي يوم 25 يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدها نتيجة تفشي فيروي كورونا المستجد.

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