تكتم شديد داخل المقاولون العرب بشأن حالة كورونا بالنادي

عملت "الوفد" بوجود حالة إيجابية واحدة مصابة بفيروس كورونا داخل نادي المقاولون العرب. وتسود حالة من التكتم الشديد داخل النادي حول الحالة المصابة ، والتي من المفترض أن تدخل في العزل الطبي. في العزل الطبي. كانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان،كشفت، عن ظهور ٦ حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات. المستجد، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات. وشمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق. وكشفت مصادر عن أن الأندية التي بها حالات إيجابية بكورونا، هم المقاولون وسموحة والاتحاد السكندري وإنبي.

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