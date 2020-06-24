عبد الحفيظ يتحدث عن نتائج اجتماع المدربين مع اللجنة الخماسية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الجبلاية بين المدربين واللجنة الخماسية كان مثمر للغاية، وتم فيه عرض كافة الآراء.

وواصل عبد الحفيظ في تصريحاته على هامش الاجتماع

"أحنا خلاص هنتعايش مع الوضع لانه بقى أمر واقع، الامور الاستثنائية معروفة أنها ظروف هتيجي عليك شوية، والدوري الانجليزي قعد ٢٧ يوم تدريب الاسباني ٣٣ يوم والألماني حوالي ٣٧ يوم ، وهنا ٦ اسابيع فترة اعداد طويلة".وأضاف "أكيد هيبقى عندنا كلنا مشاكل، لكن علينا حلها، ومن الطبيعي أن نضغط في برامج الإعداد".وعن رينيه فايلر، قال عبد الحفيظ أنه على تواصل دائم مع الأهلي، لكنه لم يحدد حتى الآن موعد قدومه.