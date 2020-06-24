مرتضى منصور يطلب من “كارتيرون” حسم قرار مشاركة الزمالك في الدوري المصري

يحسم المدير الفني للزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون“، قرار مشاركة الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز في حال استئنافها.

واشترط رئيس الزمالك “مرتضى منصور“، موافقة باتريس كارتيرون على مشاركة الفريق في مباريات الدوري قبل الإعلان عن القرار الرسمي للنادي.

ويرفض مرتضى منصور استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، وطالب بإلغائها دون تحديد بطل.

وتجتمع إدارة الزمالك اليوم مع المدير الفني باتريس كارتيرون من أجل مناقشته في ملف عودة الفريق للمشاركة في بطولة الدوري المصري.

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ويحضر اجتماع إدارة الزمالك مع كارتيرون ووكيله، قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، لمناقشة عودة الفريق للتدريبات والمباريات.

ولم يُجر لاعبو وجهاز الزمالك المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” بناء على تعليمات رئيس النادي مرتضى منصور.

ومن المنتظر أن يطالب مرتضى منصور، المدير الفني باتريس كارتيرون بالتوقيع على موافقة مكتوبة إذا قرر مشاركة الفريق في مباريات الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بفارق شاسع من النقاط بينه وبين المتصدر “الأهلي” وصل إلى 21 نقطة، مع مباراة مؤجلة للفارس الأبيض.

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